The Indian Super League (ISL) returns with the traditional home-and-away format for the 2022-23 season. The last two seasons of ISL were played inside a bio-bubble in Goa. Hyderabad FC won the title last season while Jamshedpur FC were the League Shield winners.

The ISL 2022-23 season starts on 7 October with a match between Kerala Blasters and East Bengal in Kochi.

Here are the squads for all 11 ISL teams for the 2022-23 season.

ATK Mohun Bagan:

Goalkeepers: Vishal Kaith, Arsh Saini, Debnath Mondal

Defenders: Brendan Hamill, Florentin Pogba, Pritam Kotal, Subhasish Bose, Asish Rai, Ravi Rana, Sumit Rathi

Midfielders: Carl McHugh, Joni Kauko, Hugo Boumous, Deepak Tangri, Lenny Rodrigues, Pronay Halder, Lalrinliana Hnamte, Engson Ningombam, Abhishek Suryavanshi

Forwards: Dimitrios Petratos, Liston Colaco, Manvir Singh, Ashique Kuruniyan, Kiyan Nassiri

Coach: Juan Ferrando

Bengaluru FC:

Goalkeepers: Gurpreet Singh Sandhu, Lara Sharma, Amrit Gope, Sharon Padattil

Defenders: Aleksandar Jovanovic, Alan Costa, Sandesh Jhingan, Prabir Das, Wungngayam Muirang, Prabir Das, Naorem Roshan Singh, Hira Mondal, Namgyal Bhutia

Midfielders: Bruno Ramires, Javi Hernandez, Suresh Singh Wangjam, Danish Farooq, Jayesh Rane, Rohit Kumar

Forwards: Roy Krishna, Prince Ibara, Sunil Chhetri, Udanta Singh, Leon Augustine, Faisal Ali, Sivasakthi Narayanan, Harmanpreet Singh, Edmund Lalrindika, Akashdeep Singh

Coach: Simon Grayson

Chennaiyin FC:

Goalkeepers: Debjit Majumder, Samik Mitra, Devansh Dabas, Lovepreet Singh

Defenders: Fallou Diagne, Vafa Hakhamaneshi, Sajid Dhot, Salam Ranjan Singh, Narayan Das, Ajith Kumar, Aakash Sangwan, Gurmukh Singh, Monotosh Chakladar, Balaji Ganesan, Lijo Francis, Aqib Nawab

Midfielders: Rafael Crivellaro, Julius Duker, Anirudh Thapa, Edwin Sydney Vanspaul, Sajal Bag, Sourav Das, Jiteshwor Singh, Mohammed Rafique, Johnson Mathews, Subhadip Majhi

Forwards: Petar Sliskovic, Kwane Karikari, Rahim Ali, Vincy Barreto, Alexander Romario Jesuraj, Ninthoingamba Meetei, Jobby Justin, Jockson Dhas, Suhail Pasha, Mohammed Liyaakath

Coach: Thomas Brdaric

East Bengal FC:

Goalkeepers: Kamaljit Singh, Naveen Kumar, Pawan Kumar

Defenders: Ivan Gonzalez, Charis Kyriakou, Ankit Mukherjee, Jerry Lalrinzuala, Lalchungnunga, Mohammed Rakip, Sarthak Golui, Nabi Khan, Pritam Singh, Tuhin Das

Midfielders: Alex Lima, Jordan O’Doherty, Amarjit Singh, Mobashir Rahman, Sauvik Chakrabarti, Wahengbam Luwang

Forwards: Cleiton Silva, Eliandro, Aniket Jadhav, VP Suhair, Semboi Haokip, Sumeet Passi, Naorem Mahesh Singh, Himanshu Jangra

Coach: Stephen Constantine

FC Goa:

Goalkeepers: Dheeraj Singh Moirangthem, Arshdeep Singh, Hrithik Tiwari

Defenders: Marc Valiente, Fares Arnaout, Anwar Ali, Seriton Fernandes, Aibanbha Dohling, Saviour Gama, Sanson Pereira, Leander D’Cunha, Lesly Rebello

Midfielders: Edu Bedia, Iker Guarrotxena, Brandon Fernandes, Princeton Rebello, Glan Martins, Muhammad Nemil, Lalremruata Hmar, Brison Fernandes, Ayush Chhetri

Forwards: Alvaro Vazquez, Noah Sadaoui, Phrangki Buam, Makan Chothe, Redeem Tlang, Devendra Murgaonkar

Coach: Carlos Pena

Hyderabad FC:

Goalkeepers: Laxmikant Kattimani, Anuj Kumar, Lalbiakhlua Jongte, Gurmeet Singh

Defenders: Odei Onaindia, Chinglensana Singh, Akash Mishra, Reagan Singh, Nim Dorjee Tamang, Manoj Mohammad, Alex Saji, Soyal Joshy, Abdul Rabeeh AK

Midfielders: Joao Victor, Borja Herrera, Hitesh Sharma, Mohammed Yasir, Sahil Tavora, Mark Zothanpuia, Sweden Fernandes

Forwards: Bartholomew Ogbeche, Javi Siverio, Joel Chianese, Halicharan Narzary, Aaren D’Silva, Rohit Danu

Coach: Manolo Marquez

Jamshedpur FC:

Goalkeepers: TP Rehenesh, Rakshit Dagar, Vishal Yadav

Defenders: Peter Hartley, Eli Sabia, Laldinliana Renthlei, Pratik Chaudhari, Ricky Lallawmawma, Laldinpuia Pachuau, Sandip Mandi, Muhammad Uvais, Saphaba Telem

Midfielders: Wellington Priori, Germanpreet Singh, Sk Sahil, Jitendra Singh, Phijam Singh

Forwards: Daniel Chima Chukwu, Jay Emmanuel-Thomas, Harry Sawyer, Boris Singh, Farukh Choudhary, Ishan Pandita, Komal Thatal, Ritwik Das, Seiminlen Doungel, Nikhil Barla

Coach: Adrian Neil Boothroyd

Kerala Blasters FC:

Goalkeepers: Prabhsukhan Singh Gill, Sachin Suresh, Karanjit Singh, Muheet Khan

Defenders: Marko Leskovic, Victor Mongil, Harmanjot Khabra, Hormipam Ruivah, Sandeep Singh, Nishu Kumar, Jessel Carneiro, Bijoy Varghese

Midfielders: Adrian Luna, Ivan Kaliuzhnyi, Sahal Abdul Samad, Lalthathanga Khawlhring, Jeakson Singh, Ayush Adhikari, Givson Singh, Bryce Miranda, Nihal Sudeesh, Saurav Mandal, Vibin Mohanan

Forwards: Apostolos Giannou, Dimitrios Diamantakos, Rahul Kannoly Praveen, Bidyashagar Singh, Sreekuttan MS

Coach: Ivan Vukomanovic

Mumbai City FC:

Goalkeepers: Phurba Lachenpa, Mohammed Nawaz, Bhaskar Roy

Defenders: Mourtada Fall, Rostyn Griffiths, Rahul Bheke, Amey Ranawade, Sanjeev Stalin, Mandar Rao Dessai, Vignesh Dakshinamurthy, Mehtab Singh, Gursimrat Singh Gill

Midfielders: Ahmed Jahouh, Alberto Noguera, Lalengmawia Ralte, Vinit Rai, Rowllin Borges, Asif Khan

Forwards: Greg Stewart, Jorge Pereyra Diaz, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh, Vikram Partap Singh, Gurkirat Singh, Ayush Chhikara

Coach: Des Buckingham

NorthEast United FC:

Goalkeepers: Arindam Bhattacharja, Mirshad Michu, Nikhil Deka, Khoirom Singh

Defenders: Michael Jakobsen, Aaron Evans, Gaurav Bora, Gurjinder Kumar, Joe Zoherliana, Mashoor Shereef, Tondonba Singh, Provat Lakra

Midfielders: Jon Gaztanaga, Romain Phillippoteaux, Emanuel Lalchhanchhuaha, Emil Benny, Pragyan Gogoi, Mohamed Irshad, Imran Khan, Sehnaj Singh

Forwards: Matt Derbyshire, Sylvester Igboun, Rochharzela, Laldanmawia Ralte, Jithin MS, Gani Nigam, Dipu Mirdha, Alfred Lalroutsang, Parthib Gogoi

Coach: Marco Balbul

Odisha FC:

Goalkeepers: Amrinder Singh, Lalthuammawia Ralte, Niraj Kumar

Defenders: Carlos Delgado, Narendar Gahlot, Shubham Sarangi, Lalruathhara, Sahil Panwar, Denechandra Meitei, Nikhil Prabhu, Lalhrezuala Sailung, Deven Sawhney, Rishabh Dobriyal, Sebastian Thangmuansang

Midfielders: Osama Malik, Saul Crespo, Victor Rodriguez, Raynier Fernandes, Isaac Vanmalsawma, Thoiba Singh, Paul Ramfangzuava

Forwards: Diego Mauricio, Pedro Martin, Jerry Mawihmingthanga, Nandhakumar Sekar, Michael Soosairaj, Akshunna Tyagi, Isak Vanlalruatfela, CVL Remtluanga

Coach: Josep Gombau

