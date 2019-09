Hindi Diwas 2019: Narendra Modi stresses on 'simplicity' of national language; Amit Shah bats for Hindi as India's identity

Hindi Diwas 2019: On the occasion of Hindi Diwas, as the nation unites to celebrate its distinct identity, reactions have started pouring in from across all political circles to observe the day, 14 September, that crowns Hindi as one of the official languages of India.

Prime Minister Narendra Modi on Saturday greeted the nation on the occasion of Hindi Diwas and stressed on the "simplicity, spontaneity and decency" of the national language that offers meaning to expression.

हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है। — Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2019

Claiming that Hindi holds the ability to "tie the country to the door of unity", Home Minsiter Amit Shah asked the citizens to increase the use of the language in their everyday life to realise the dreams of Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel.

भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है परन्तु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बाँधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा ही है। pic.twitter.com/hrk1ktpDCn — Amit Shah (@AmitShah) September 14, 2019

आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि हम अपनी-अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढाएं और साथ में हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर देश की एक भाषा के पूज्य बापू और लौह पुरूष सरदार पटेल के स्वप्प्न को साकार करने में योगदान दें। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं — Amit Shah (@AmitShah) September 14, 2019

Urging everyone to try their best in promoting the national language, the BJP tweeted from its Rajasthan handle and said that Hindi is the "boon of our consciousness".

Chief Minister of Haryana Manohar Lal extended his greetings and urged everyone to be proud of their mother tongue.

Asserting than Hindi is not just a language, but an integral part of our culture, Rajasthan chief minister Ashok Gehlot said it was important for citizens to incorporate the language in our daily practices thereby, contributing to increasing its pride.

#हिंदी_दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

हिंदी मात्र एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हिंदी हमारे राष्ट्र की एकता और अखण्डता की महत्वपूर्ण कड़ी है। आइये हम अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग कर इसके गौरव को बढ़ाने में योगदान दें। pic.twitter.com/yT6N4stTmd — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 14, 2019

The Congress also took to Twitter to extend greetings on the historic day when Hindi was given the status of official language under constitutional provisions.

Union Minister Ravi Shankar Prasad also offered his greetings to everyone.

Kailash Vijayvargiya, BJP National General Secretary, said that "Developing one's own language is the key to every development."

Former Madhya Pradesh chief minister Shivraj Singh Chouhan said:

एक डोर में सबको जो है बाँधती वह हिंदी है,

हर भाषा को सगी बहन जो मानती, वह हिंदी है।

भरी-पूरी हों सभी बोलियाँ, यही कामना हिंदी है,

गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। - गिरिजा कुमार माथुर आइये, इस #हिंदी_दिवस पर हिन्दी को नया गौरव, नई ऊँचाई दिलाने का संकल्प लें। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 14, 2019

After Independence, the Constituent Assembly took the decision in 1949 to adopt Hindi as the official language of India. Thereafter, the Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha on 1953 requested to observe 14 September as Hindi Day every year and broadcast the language in every region.

