Euro 2020 Qualifiers: Brescia's Sandro Tonali replaces Paris Saint-Germain's Marco Verratti in Italy squad

Milan: Paris Saint-Germain midfielder Marco Verratti, AS Roma defender Leonardo Spinazzola and Sassuolo striker Domenico Berardi have all been ruled out of Italy's final Euro 2020 qualifiers, the country's football federation (FIGC) confirmed on Monday.

Brescia's 19-year-old midfielder Sandro Tonali comes in for Verratti, but Spinazzola and Berardi have not been replaced.

Tonali made his senior international debut on 15 October, coming on as a substitute in the 5–0 away win against Liechtenstein in Vaduz.

He played a key role in Brescia's promotion to Serie A this season and scored his first Serie A goal on 26 October.

Italy, who have already qualified for next year's European Championship, face Bosnia and Herzegovina on 15 November before hosting Armenia three days later.

Italy squad

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Defenders: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (AC Milan).

Midfielders: Nicolo Barella (Inter Milan), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea/ENG), Rolando Mandragora (Udinese), Sandro Tonali (Brescia), Nicolo Zaniolo (Roma).

Forwards: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua/CHN), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).