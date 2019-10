Maharashtra Assembly election 2019: Full list of MNS candidates

The Raj Thackeray-led Maharashtra Navnirman Sena (MNS) has fielded 101 candidates for the upcoming Assembly election in Maharashtra. While party secretary Sandeep Deshpande will contest from Mahim, no candidate has been fielded from Worli — the seat Aaditya Thackeray is contesting for.

The Assembly election in Maharashtra will be held on 21 October and results will be declared on 24 October. The Election Commission declared the date for the Assembly election on 27 September. The last date to file nominations was 4 October and last date for withdrawal of candidature was 7 October.

Constituency Candidates Dhule City Kulkarni Prachi Girish Shindkheda Narendra Dharma Patil (Salunkhe) Bhusawal Nilesh Amrut Suralkar Jalgaon City Adv. Jamil Abdul Rauf Deshpande Jalgaon Rural Mukunda Ananda Rote Amalner Ankalesh Machindra Patil Chalisgaon Rakesh Lalchand Jadhav Jamner Dr. Vijayanand Arun Kulkarni Akot Ravindra Madhukar Phate Risod Vijaykumar Wamanrao Ulhamale Karanja Dr. Subhash Pandurang Rathod Umred(SC) Manojkumar Manoranjan Bawangade Rajura Mahaling Naganand Kanthale Warora Ramesh Mahadeo Rajurkar Wani Raju Madhukarrao Umbarkar Pusad Abhay Madhukar Gadam Umarkhed (SC) Adv. Kailas Ramrao Wankhede Kinwat Vinod Rathod (Patil) Nanded North Gangadhar Satwaji Fugare Parbhani Sachin Bhimrao Patil Gangakhed Viththal Kondiba Jawade Partur Prakash Asaram Solanke Badnapur (SC) Bhosle Rajendra Raghunath Phulambari Amar Suresh Deshmukh Vaijapur Santosh Jagannath Jadhav Kalwan (ST) Rajendra Laxman Thakre Dindori (ST) Adv. Tikaram Katthu Bagul Nashik Central Bhosale Nitin Keshavrao Nashik West Dilip Dattu Datir Devlali (SC) Siddhant Laxman Mandale Igatpuri (ST) Yogesh Kiran Shevre Dahanu (ST) Sunil Lahanya Ebhad Palghar (ST) Umesh Gopal Govari Boisar (ST) Dinkar Dattatrey Wadhan Vasai Prafull Narayan Thakur Bhiwandi Rural (ST) Shubhangi Ramesh Govari Bhiwandi West Nagesh Shankar Mukadam Bhiwandi East Manoj Waman Gulvi Kalyan West Prakash Sukhdev Bhoir Ambernath (SC) Sumedh Hiraman Bhawar Dombivalui Mandar Shrikant Halbe Kalyan rural Pramod (Raju) Ratan Patil Mira Bhayander Haresh Eknath Sutar Ovala Majiwada Sandeep Dinkar Pachange Kopri Pachpakhadi Mahesh Parshuram Kadam Thane Avinash Anant Jadhav Airoli Nilesh Arun Bankhele Belapur Gajanan Shrikrushna Kale Dahisar Rajesh Gangaram Yerunkar Magathane Nayan Pradeep Kadam Mulund Harshala Rajesh Chavan Vikhroli Vinod Ramchandra Shinde Bhandupr West Sandeep Prabhakar Jalgaonkar Dindoshi Arun Dhondiram Surve Kandivali East Hemantkumar Tulshiram Kamble Goregaon Virendra Jadhav Versova Sandesh Desai Andheri West Kishor Vishnu Rane Vile Parle Juilee Omkar Shende Chandivali Sumeet Pandurang Baraskar Ghatkopar West Ganesh Arjun Chukkal Ghatkopar East Satish Sitaram Pawar Anushakti Nagar Adv. Vijay Suresh Raorane Chembur Karna (Bala) Dunbale Kurla (SC) Appasaheb Anandarao Avchare Kalina Sanjay Ramchandra Turde Vandre East Akhil Anil Chitre Dharavi (SC) Kawade Sandeep Vinayak Sion Koliwada Anant Laxman Kamble Wadala Anand Mohan Prabhu Mahim Sandeep Sudhakar Deshpande Shivadi Santosh Raghunath Nalawade Mumbadevi Keshav Ramesh Mulay Uran Atul Parshuram Bhagat Shrivardhan Sanjay Balkrishna Gaikwad Mahad Devendra Pandurang Gaikwad Shirur Kailas Sambhaji Narke Bhor Anil Prakash Matere Shivajinagar Nimhan Suhas Bhagwanrao Kothrud Adv. Kishor Nana Shinde Hadapsar Vasant (Tatya) Krushna More Pune Cantonment (SC) Manisha Satish Sarode (Bhise) Kasbapeth Ajay Shinde Sangamner Sharad Dnyandev Gorde Shrirampur (SC) Pagare Bhausaheb Shankar Nevasa Sachin Ramdas Gavhane Ahmednagar City Santosh Namdev Wakale Patil Karjat jamkhed Appasaheb Navnath Palve Beed Vaibhav Chandrakant Kakade Latur Rural Arjun Dhondiram Waghamare Umarga (SC) Jalindar Shravan Kokane Tuljapur Navgire Prashant Prakash Barshi Nagnath Abhimanu Chavan Mohol (SC) Dr Hanumant Bhagwan Bhosale Akkalkot Madhukar Maruti Jadhav Guhagar Ganesh Arun Kadam Rajapur Avinash Dhondu Soundalkar Kankavli Rajan Shankar Dabholkar Kudal Dheeraj Vishwanath Parab Sawantwadi Prakash Gopal Redkar Radhanagari Yuvraj Ramchandra Yedure

