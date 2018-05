Karnataka Election partywise results 2018: Here's how Congress, BJP, JD(S) fared in polls, full list of winners

The trends which emerged from the result tally of the Karnataka elections show that the BJP missed the halfway mark despite emerging as the single largest party.

According to the Election Commission figures, the party has won 100 seats, while it maintained a lead in four others. Congress was a distant second at 77 with lead in one more seat, even as it had the highest vote share in the state.

But the party whose electoral fortunes took a U-turn despite posting losses in terms of both seat share and vote share was JD(S). If all goes well for it, the party's leader HD Kumaraswamy is poised become the chief minister of the state with unconditional support from Congress, one Independent MLA and one Karnataka Pragnyavantha Janatha Party legislator.

AC NO AC Name Winner Party Winner candidate Winner votes Runner-up party Runner-up candidate Runner-up votes 1 Nippani BJP Jolle Shashikala Annasaheb 87006 Congress Kakaso Pandurang Patil 78500 2 Chikkodi-Sadalga Congress Ganesh Prakash Hukkeri 91467 BJP Annasaheb Shankar Jolle 80898 3 Athani Congress Mahesh Iranagouda Kumathalli 82094 BJP Laxman Sangappa Savadi 79763 4 Kagwad Congress Shrimant Balasaheb Patil 83060 BJP Bharamagouda Alagouda Kage 50118 5 Kudachi (SC) BJP P Rajeev 67781 Congress Amit Shama Ghatage 52773 6 Raybag (SC) BJP Aihole Duryodhan Mahalingappa 67502 Congress Pradeepkumar Ramu Malage 50954 7 Hukkeri BJP Umesh Vishwanath Katti 83588 Congress Appayyagouda Basagouda Patil 68203 8 Arabhavi BJP Balachandra Lakshmanarao Jarakiholi 96144 JD(S) Bhimappa Gundappa Gadad 48816 9 Gokak Congress Jarkiholi Ramesh Laxmanrao 90249 BJP Ashok Ningayyaswami Pujari 75969 10 Yemkanmardi (ST) Congress Satish L Jarkiholi 73512 BJP Astagi Maruti Mallappa 70662 11 Belgaum Uttar BJP Anil S Benake 79060 Congress Fairoz Nuruddin Saith 61793 12 Belgaum Dakshin BJP Abhay Patil 84498 Congress MD Lakshminarayan (Annayya) 25806 13 Belgaum Rural Congress Laxmi R Hebbalkar 102040 BJP Sanjay B Patil 50316 14 Khanapur Congress Dr Anjali Hemant Nimbalkar 36649 BJP Vithal Halagekar 31516 15 Kittur BJP Doddagoudar Mahantesh Basavantaray 73155 Congress Inamdar Danappagouda Basanagouda 40293 16 Bailhongal Congress Koujalagi Mahantesh Shivanand 47040 Others Jagdish Channappa Metgud 41918 17 Saundatti Yellamma BJP Anand @ Vishwanath Chandrashekhar Mamani 62480 Others Anand Chopra 56189 18 Ramdurg BJP Mahadevappa Shivalingappa Yadawad 68349 Congress Ashok Mahadevappa Pattan 65474 19 Mudhol (SC) BJP Govind Makthappa Karajol 76431 Congress Bandiwaddar Satish Chinnappa 60949 20 Terdal BJP Siddu Savadi 87213 Congress Umashree 66324 21 Jamkhandi Congress Siddu Bhimappa Nyamgoud 49245 BJP Kulkarni Shrikant Subrao 46450 22 Bilgi BJP Murugesh Rudrappa Nirani 85135 Congress Jagadish Timmanagouda Patil 80324 23 Badami Congress Siddaramaiah 67599 BJP B Sreeramulu 65903 24 Bagalkot BJP Veerabhadrayya (Veeranna) Charantimath 85653 Congress Meti Hullappa Yamanappa 69719 25 Hungund BJP Doddanagouda G Patil 65012 Congress Kashappanavar Vijayanand Shivashankrappa 59785 26 Muddebihal BJP Ameenappa Gouda S Patil (Nadahalli) 63512 Congress Appaji Urf Channabasavaraj Shankararao Nadagouda 54879 27 Devar Hippargi BJP Somanagouda B Patil (Sasanur) 38802 JD(S) Bhimanagouda (Rajugouda) B Patil 38712 28 Basavana Bagevadi Congress Shivanand Patil 58647 JD(S) Somanagouda (Appugouda) B Patil (Managuli) 55461 29 Babaleshwar Congress Mallanagoud Basanagoud Patil 98339 BJP Vijayakumar Sidramgouda Patil 68624 30 Bijapur City BJP Basanagoud R Patil (Yatnal) 76308 Congress Abdul Hameed Mushrif 69895 31 Nagthan (SC) JD(S) Devanand Fulasing Chavan 59709 Congress Katakadond Vittal Dondiba 54108 32 Indi Congress Yashvantharaygouda Vittalagouda Patil 50401 JD(S) BD Patil (Hanjagi) 40463 33 Sindgi JD(S) Managuli Mallappa Channaveerappa 70865 BJP Bhusanur Ramesh Balappa 61560 34 Afzalpur Congress M Y Patil 71735 BJP Malikayya Guttedar 61141 35 Jevargi Congress Ajay Dharam Singh 68508 BJP Doddappagowda S Patil Naribol 52452 36 Shorapur (ST) BJP Narasimhanayak (Rajugouda) 104426 Congress Raja Venkatappa Naik 81858 37 Shahapur Congress Sharanabasappa Gouda Darshanapur 78642 BJP Guru Patil Sirwal 47668 38 Yadgir BJP Venkatreddy Mudnal 62227 Congress Dr AB Maalakaraddy 49346 39 Gurmitkal JD(S) Nagangouda Kandkur 79627 Congress Baburao Chinchansur 55147 40 Chittapur (SC) Congress Priyank Kharge 69700 BJP Valmik Naik 65307 41 Sedam BJP Rajkumar Patil 80668 Congress Dr Sharan Prakash Rudrappa Patil 73468 42 Chincholi (SC) Congress Dr Umesh G Jadhav 61407 BJP Sunil Y Vallyapure 43711 43 Gulbarga Rural(SC) BJP Basawaraj Mattimud 61750 Congress Vijaykumar G Ramakrishna 49364 44 Gulbarga Dakshin BJP Dattatraya C Patil Revoor Appu Gouda 64788 Congress Allamprabhu Patil 59357 45 Gulbarga Uttar Congress Kaneez Fatima 64311 BJP Chandrakant B Patil (Chandu Patil) 58371 46 Aland BJP Guttedar Subhash Rukmayya 76815 Congress BR Patil 76118 47 Basavakalyan Congress B Narayanrao 61425 BJP Mallikarjun Sidramappa Khuba 44153 48 Homnabad Congress Rajshekhar 74945 BJP Subhash 43131 49 Bidar South JD(S) Bandeppa 55107 BJP Dr Shailendra Beldale 42365 50 Bidar Congress Rahim Khan 73270 BJP Surayakanth Nagmarpalli 63025 51 Bhalki Congress Eshwar Khandre 84673 BJP DK Sidram 63235 52 Aurad (SC) BJP Prabhu Chauhan 75061 Congress Vijaykumar 64469 53 Raichur Rural (ST) Congress Basanagouda Daddal 66656 BJP Tipparaju Hawaldar 56692 54 Raichur BJP Dr. Shivaraj Patil 56511 Congress Syed Yaseen 45520 55 Manvi (ST) JD(S) Raja Venkatappa Nayak 53548 Others Dr Tanusree @ Preeti 37733 56 Devadurga (ST) BJP Shivana Gouda Nayak 67003 Congress A Rajashekar Nayak 45958 57 Lingsugur (SC) Congress DS Hoolageri 54230 JD(S) Bandi Siddu 49284 58 Sindhanur JD(S) Venkatrao Nadagouda 71514 Congress Badarli Hampangouda 69917 59 Maski (ST) Congress Pratapgouda Patil 60387 BJP Basanagowda-Turvihal 60174 60 Kushtagi Congress Amaregouda Linganagouda Patil Bayyapur 87567 BJP Doddanagouda Hanamagouda Patil 69536 61 Kanakagiri (SC) BJP Basavaraj Dadesugur 87735 Congress Shivaraj Sangappa Tangadagi 73510 62 Gangawati BJP Paranna Eshwarappa Munavalli 67617 Congress Iqbal Ansari 59644 63 Yelburga BJP Achar Halappa Basappa 79072 Congress Basavaraj Rayareddi 65754 64 Koppal Congress K Raghavendra Basavaraj Hitnal 98783 BJP Amaresh Sanganna Karadi 72432 65 Shirahatti (SC) BJP Ramappa Sobeppa Lamani 91967 Congress Doddamani Ramakrishna Shidlingappa 61974 66 Gadag Congress Hanamantagouda Krishnagouda Patil 77699 BJP Anil Mensinakai 75831 67 Ron BJP Kalakappa Bandi 83735 Congress Gurupadagouda Patil 76401 68 Nargund BJP Chandrakantagouda Channappagouda Patil 73045 Congress Basavaraddi Rangaraddi Yavagal 65066 69 Navalgund BJP Shankar B. Patil Munenakoppa 65718 Congress N. H. Konaraddi 45197 70 Kundgol Congress Channabasappa Sathyappa Shivalli 64871 BJP Chikkanagoudra Siddanagoud Ishwaragod 64237 71 Dharwad BJP Amrut Ayyappa Desai 85123 Congress Vinay Kulkarni 64783 72 Hubli-Dharwad-East(SC) Congress Abbayya Prasad 77080 BJP Chandrashekar Gokak 55613 73 Hubli-Dharwad-Central BJP Jagadish Shettar 67514 Congress Dr Mahesh Nalwad 45752 74 Hubli-Dharwad- West BJP Arvind Bellad 96462 Congress Mohammad Ismail Tamatgar 55975 75 Kalghatgi BJP CM Nimbannavar 83267 Congress Santosh S Lad 57270 76 Haliyal Congress Deshpande RV 61577 BJP Sunil Hegade 56437 77 Karwar BJP Roopali Santosh Naik 60339 JD(S) Anand Vasant Asnotikar 46275 78 Kumta BJP Dinakar Keshav Shetty 59392 Congress Sharada Mohan Shetty 26642 79 Bhatkal BJP Sunil Biliya Naik 83172 Congress Mankal Vaidya 77242 80 Sirsi BJP Kageri Vishweshwar Hegde 70595 Congress Bhimanna Naik 53134 81 Yellapur Congress Arabail Hebbar Shivaram 66290 BJP Andalagi Veerabhadragouda Shivanagouda Patil 64807 82 Hangal BJP CM Udasi 80529 Congress Mane Srinivas 74015 83 Shiggaon Congress Basavaraj Bommai 83868 Sayed Azeempeer Khadri 74603 84 Haveri (SC) BJP Neharu Olekar 86565 Congress Rudrappa Lamani 75261 85 Byadgi BJP Ballary Virupakshappa Rudrappa 91721 Congress SR Patil 70450 86 Hirekerur Congress Basavanagouda Patil 72461 BJP Ujaneshwara Banakar 71906 87 Ranibennur Others R Shankar S/O M Ramachandra 63910 Congress Krishnappa Koliwad S/O Bheemappa Koliwad 59572 88 Hadagalli (SC) Congress PT Parameshwara Naik 54097 Others Odo Gangappa 44919 89 Hagaribommanahalli(SC) Congress Bheema Naik LBP 78337 BJP K Nemiraja Naik 71105 90 Vijayanagara Congress Anand Singh 83214 BJP HR Gaviyappa 74986 91 Kampli (ST) Congress JN Ganesh 80592 BJP TH Suresh Babu 75037 92 Siruguppa (ST) BJP M.S. Somalingappa 82546 JD(S) B. Murali Krishna 61275 93 Bellary (ST) Congress B Nagendra 79186 BJP Sanna Pakkirappa 76507 94 Bellary City BJP G Somasekhara Reddy 76589 Congress Anil Lad 60434 95 Sandur (ST) Congress E Tukaram 78106 BJP D Raghavendra (Manju) 64096 96 Kudligi (ST) BJP NY Gopalakrishna 50085 JD(S) NT Bommanna 39272 97 Molakalmuru (ST) BJP B Sreeramulu 84018 Congress Dr B Yogesh Babu 41973 98 Challakere (ST) Congress T Raghumurthy 72874 JD(S) Raveesh Kumar 59335 99 Chitradurga BJP GH Thippareddy 82896 JD(S) KC Veerendra (Pappy) 49911 100 Hiriyur BJP K Poornima 77733 Congress D Sudhakar 64858 101 Hosadurga BJP Gulihatti D Shekar 90562 Congress BG Govindappa 64570 102 Holalkere (SC) BJP M Chandrappa 107976 Congress H Anjaneya 69036 103 Jagalur (ST) BJP SV Ramachandra 78948 Congress HP Rajesh 49727 104 Harapanahalli BJP G Karunakara Reddy 67603 Congress MP Ravindra 57956 105 Harihar Congress S Ramappa 64801 BJP Harish BP 57541 106 Davanagere North BJP SA Ravindranath 76540 Congress SS Mallikarjun 72469 107 Davanagere South Congress Shamanur Shivashankarappa 71369 BJP Yashavantha Rao Jadhav 55485 108 Mayakonda (SC) BJP N Linganna 50556 Congress KS Basavaraj [Basavanthappa] 44098 109 Channagiri BJP K Madalu Virupakshappa 73794 Congress Vadnal Rajanna 48014 110 Honnali BJP MP Renukacharya 80624 Congress Shanthanagowda DG 76391 111 Shimoga Rural (SC) BJP K.B. Ashok Naik 69326 Congress Sharada Puryanaik 65549 112 Bhadravati Congress BK Sangameshwara 75722 JD(S) Appaji MJ 64155 113 Shimoga BJP K.S. Eshwarappa 104027 Congress K.B. Prasanna Kumar 57920 114 Tirthahalli BJP Araga Jnanendra 67527 Congres Kimmane Rathnakara 45572 115 Shikaripura BJP BS Yedyurappa 86983 Congress Goni Malatesha 51586 116 Sorab BJP S Kumara Bangarappa 72091 JD(S) S Madhu Bangarappa 58805 117 Sagar BJP H Halappa Harathalu 78475 Congress Kagodu Thimmappa 70436 118 Byndoor BJP BM Sukumar Shetty 96029 Congress K Gopala Poojary 71636 119 Kundapura BJP Halady Srinivas Shetty 103434 Congress Rakesh Malli 47029 120 Udupi BJP K Raghupathi Bhat 84946 Congress Pramod Madhwaraj 72902 121 Kapu BJP Lalaji R Mendon 75893 Congress Vinay Kumar Sorake 63976 122 Karkal BJP V Sunil Kumar 91245 Congress Gopala Bhandary 48679 123 Sringeri Congress T D Rajegowda 62780 BJP D N Jeevaraj 60791 124 Mudigere (SC) BJP MP Kumaraswamy 58783 Congress Motamma 46271 125 Chikmagalur BJP CT Ravi 70863 Congress Shankar BL 44549 126 Tarikere BJP DS Suresh 44940 Congress GH Srinivasa 33253 127 Kadur BJP KS Prakash 62232 JD(S) YSV Datta 46860 128 Chiknayakanhalli BJP JC Madhu Swamy 69612 JD(S) CB Sureshbabu 59335 129 Tiptur BJP BC Nagesh 61383 Congress K Shadakshari 35820 130 Turuvekere BJP Jayaram AS 60710 Congress MT Krishnappa 58661 131 Kunigal Congress HD Ranganath 58697 BJP D Krishna Kumar 53097 132 Tumkur City BJP GB Jyothi Ganesh 60421 JD(S) N Govindaraju 55128 133 Tumkur Rural JD(S) D C Gowrishankar 82740 BJP B Suresh Gowda 77100 134 Koratagere (SC) Congress Dr G Parameshwara 81598 JD(S) PR Sudhakar Lal 73979 135 Gubbi JD(S) SR Srinivas (Vasu) 55572 BJP GN Bettaswamy 46491 136 Sira JD(S) B Sathyanarayana 74338 Congress T B Jayachandra 63973 137 Pavagada (SC) Congress Venkataramanappa 72974 JD(S) K M Thimmarayappa 72565 138 Madhugiri JD(S) MV Veerabhadraiah 88521 Congress Kyathasandra N Rajanna 69947 139 Gauribidanur Congress NH Shivashankara Reddy 69000 JD(S) CR Narasimhamurthy 59832 140 Bagepalli Congress SN Subbareddy(Chinnakayalapalli) 65710 Others GV Sreeramareddy 51697 141 Chikkaballapur Congress Dr K Sudhakar 82006 JD(S) KP Bachegowda 51575 142 Sidlaghatta Congress V. Muniyappa 76240 JD(S) B.N. Ravikumar 66531 143 Chintamani JD(S) JK Krishna Reddy 87753 Others Dr MC Sudhakar 82080 144 Srinivaspur Congress K R Ramesh Kumar 93571 JD(S) GK Venkatashivareddy 83019 145 Mulbagal (SC) Others H Nagesh 74068 JD(S) Samruddhi Manjunath 67269 146 Kolar Gold Field(SC) Congress Roopakala M 71151 BJP Ashwini Sampangi 30324 147 Bangarapet (SC) Congress SN Narayanaswamy KM 70871 JD(S) M Mallesh Babu 49300 148 Kolar JD(S) K Srinivasa Gowda 82788 Congress Syed Zameer Pasha 38537 149 Malur Congress KY Nanjegowda 75677 JD(S) KS Manjunath Gowda 57762 150 Yelahanka BJP SR Vishwanath 120110 Congress AM Hanumanthegowda 77607 151 K.R.Pura Congress BA Basavaraja 126919 BJP NS Nandiesha Reddy 96978 152 Byatarayanapura Congress Krishna Byregowda 114964 BJP A Ravi 109293 153 Yeshvanthapura Congress ST Somashekhar 115273 JD(S) TN Javarayi Gowda 104562 154 Rajarajeshwarinagar NA NA NA NA NA NA 155 Dasarahalli JD(S) R Manjunatha 94044 BJP S Muniraju 83369 156 Mahalakshmi Layout JD(S) K Gopalaiah 88218 BJP NL Narendra Babu 47118 157 Malleshwaram BJP Dr Ashwath Narayan CN 83130 Congress Kengal Shreepadharenu 29130 158 Hebbal Congress Suresh BS 74453 BJP YA Narayanaswamy 53313 159 Pulakeshinagar(SC) Congress R. Akhanda Srinivasamurthy 97574 JD(S) B. Prasannakumar 15948 160 Sarvagnanagar Congress K.J George 109955 BJP M.N.Reddy 56651 161 C.V. Raman Nagar(SC) BJP S Raghu 58887 Congress R Sampath Raj 46660 162 Shivajinagar Congress R Roshan Baig 59742 BJP Katta Subramanya Naidu 44702 163 Shanti Nagar Congress NA Haris 60009 BJP K Vasudevamurthy 41804 164 Gandhi Nagar Congress Dinesh Gundu Rao 47354 BJP AR Sapthagiri Gowda 37284 165 Rajaji Nagar BJP S Suresh Kumar 56271 Congress G Padmavathi 46818 166 Govindraj Nagar BJP V Somanna 79135 Congress Priyakrishna 67760 167 Vijay Nagar Congress M Krishnappa 73353 BJP H Ravindra 70578 168 Chamrajpet Congress BZ Zameer Ahmed Khan 65339 BJP M Lakshminarayana 32202 169 Chickpet BJP Uday B Garudachar 57312 Congress RV Devraj 49378 170 Basavanagudi BJP Ravisubramanya LA 76018 JD(S) K Bagegowda 38009 171 Padmanaba Nagar BJP R Ashoka 77868 JD(S) V K Gopal 45702 172 B.T.M Layout Congress Ramalinga Reddy 67085 BJP Lallesh Reddy 46607 173 Jayanagar 174 Mahadevapura BJP Aravind Limbavali 141682 Congress AC Srinivasa 123898 175 Bommanahalli BJP Sathish Reddy M 111863 Congress Sushma rajagopala Reddy 64701 176 Bangalore South BJP M Krishnappa 152469 Congress RK Ramesh 122052 177 Anekal (SC) Congress B Shivanna 113894 BJP A Narayanaswamy 105267 178 Hosakote Congress N Nagaraju (MTB) 98824 BJP Sharath Kumar Bachegowda 91227 179 Devanahalli (SC) JD(S) Narayanaswamy LN 86966 Congress Venkataswamy 69956 180 Doddaballapur Congress T Venkataramanaiah 73225 JD(S) B Munegowda 63280 181 Nelamangala (SC) JD(S) Dr K Sreenivasamurthy 69277 Congress R Narayanaswamy 44956 182 Magadi JD(S) A Manjunath 119492 Congress HC Balakrishna 68067 183 Ramanagaram JD(S) HD Kumaraswamy 92626 Congress Iqbal Hussain HA 69990 184 Kanakapura Congress DK Shivakumar 127552 JD(S) Narayana Gowda 47643 185 Channapatna JD(S) HD Kumara Swamy 87995 BJP CP Yogeeshwara 66465 186 Malavalli (SC) JD(S) Dr K Annadani 103038 Congress PM Narendraswamy 76278 187 Maddur JD(S) DC Thammanna 109239 Congress Madhu G Madegowda 55209 188 Melukote JD(S) CS Puttaraju 96003 Others Darshan Puttannaiah 73779 189 Mandya JD(S) M Srinivas 69421 Congress P Ravikumar 47813 190 Shrirangapattana JD(S) Ravindra Srikantaiah 101307 Congress AB Ramesha Bandisiddegowda 57619 191 Nagamangala JD(S) Suresh Gowdaa 112396 Congress N Chaluvarayaswamy 64729 192 Krishnarajpet JD(S) Narayanagowda 88016 Congress KB Chandrashekar 70897 193 Shravanabelagola JD(S) C N Balakrishna 105516 Congress C S Puttegowda 52504 194 Arsikere JD(S) KM Shivalinge Gowda 93986 Congress GB Shashidhara 50297 195 Belur JD(S) Lingesha KS 64268 BJP HK Suresh 44578 196 Hassan BJP Preetham J Gowda 63348 JD(S) HS Prakash 50342 197 Holenarasipur JD(S) HD Revanna 108541 Congress Manjegowda BP 64709 198 Arkalgud JD(S) AT Ramaswamy 85064 Congress Manju A 74411 199 Sakleshpur (SC) JD(S) H K Kumaraswamy 62262 BJP Somashekar Jayaraj 57320 200 Belthangady BJP Harish Poonja 98417 Congress K Vasantha Bangera 75443 201 Moodabidri BJP Umanatha A Kotian 87444 Congress K Abhayachandra 57645 202 Mangalore City North BJP Dr Bharath Shetty Y 98648 Congress BA Mohiuddin Bava 72000 203 Mangalore City South BJP D Vedavyasa Kamath 86545 Congress JR Lobo 70470 204 Mangalore Congress UT Abdul Khader 80813 BJP Santhosh Kumar Rai Boliyaru 61074 205 Bantval BJP Rajesh Naik U 97802 Congress B Ramanatha Rai 81831 206 Puttur BJP Sanjeeva Matandoor 90073 Congress Shakunthala T Shetty 70596 207 Sullia (SC) BJP Angara S 95205 Congress Dr B Raghu 69137 208 Madikeri BJP Appachu Ranjan MP 70631 JD(S) BA Jivijaya 54616 209 Virajpet BJP KG Bopaiah 77944 Congress Arun Machaiah CS 64591 210 Piriyapatna JD(S) K. Mahadeva 77770 Congress K. Venkatesh 70277 211 Krishnarajanagara JD(S) SA RA Mahesh 85011 Congress D Ravishankar 83232 212 Hunsur JD(S) Adaguru H Vishwanath 91667 Congress HP Manjunath 83092 213 Heggadadevankote(ST) Congress Anil Kumar C 76652 JD(S) Chikkanna 54559 214 Nanjangud (SC) BJP B. Harshavardhan 78030 Congress Kalale N. Keshavamurthy 65551 215 Chamundeshwari JD(S) GT Deve Gowda 121325 Congress Siddaramaiah 85283 216 Krishnaraja BJP SA Ramadas 78573 Congress MK Somashekar 52226 217 Chamaraja BJP L Nagendra 51683 Congress Vasu 36747 218 Narasimharaja Congress Tanveer Sait 62268 BJP S Satheesh (Sandesh Swamy) 44141 219 Varuna Congress Yathindra S 96435 BJP T Basavaraju 37819 220 T.Narasipur (SC) JD(S) Ashvin Kumar 83929 Congress Dr HC Mahadevappa 55451 221 Hanur Congress R Narendra 60444 BJP Dr Preethan Nagappa 56931 222 Kollegal (SC) JD(S) N Mahesh 71792 Congress AR Krishna Murthy 52338 223 Chamarajanagar Congress C Puttarangashetty 75963 BJP KR Mallikarjunappa 71050 224 Gundlupet BJP CS Niranjan Kumar 94151 Congress MC Mohan Kumari Uruf Geetha 77467

Source: Election Commission of India