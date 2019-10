Constituency Wise Election Results 2019 in Maharashtra: Names of winning candidates of BJP, Congress, Shiv Sena, NCP

Constituency Wise Election Results 2019 in Maharashtra | Maharashtra on Friday appeared on course to have a BJP-Shiv Sena alliance government for another term even as results of the Assembly polls threw up what a former chief minister called an "interesting possibility" of the Sena, NCP and Congress aligning to upset the BJP's applecart.

In the 288-member Assembly, the BJP won 104 seats, while ally Sena bagged 56. The NCP bagged 54 seats and the Congress emerged victorious in 43 seats. Though the saffron alliance is all set to form the next government, it fell short of its own predictions of 200 seats. In fact, most exit polls had also predicted that the BJP-Shiv Sena alliance will cross 200 seats. In the 2014 polls, the BJP had won 122 seats, the Sena 63, the Congress 42 and the NCP 41. The BJP and Sena had then contested separately. The Sena joined the BJP-led government over a month after it was formed.

In terms of the increase in the number of seats compared to the 2014 polls, the Sharad Pawar-led NCP emerged as the largest gainer, while the BJP's tally took a considerable dip. The polling held on Monday saw a voter turnout of 61.13 percent, a dip from the 63.20 percent recorded in 2014, a polling official said.

Here's a list of constituency-wise winners in the Maharashtra Assembly election 2019:

Constituency Party Winner Achalpur Prahar Janshakti Party Bachchu Babarao Kadu Aheri NCP Aatram Dharamraobaba Bhagwantrao Ahmadpur NCP Babasaheb Mohanrao Patil Ahmednagar City NCP Sangram Arunkaka Jagtap Airoli BJP Ganesh Naik Akkalkot BJP Kalyanshetti Sachin Panchappa Akkalkuwa Congress K. C. Padavi Akola East BJP Randhir Pralhadrao Sawarkar Akola West BJP Govardhan Mangilal Sharma Akole NCP Kiran Yamaji Lahamate Akot BJP Prakash Gunwantrao Bharsakale Alibag Shiv Sena Mahendra Hari Dalvi Amalner NCP Anil Bhaidas Patil Ambegaon NCP Dilip Dattatray Walse Patil Ambernath Shiv Sena Dr. Kinikar Balaji Pralhad Amgaon Congress Korote Sahasram Maroti Amravati Congress Sulbha Sanjay Khodke Andheri East Shiv Sena Ramesh Latke Andheri West BJP Ameet Bhaskar Satam Anushakti Nagar NCP Nawab Malik Arjuni Morgaon NCP Chandrikapure Manohar Gowardhan Armori BJP Gajbe Krushna Damaji Arni BJP Dhurve Sandeep Prabhakar Arvi BJP Dadarao Yadaorao Keche Ashti NCP Ajabe Balasaheb Bhausaheb Aurangabad Central Shiv Sena Jaiswal Pradeep Shivnarayan Aurangabad East Atul Moreshwar Save Aurangabad West Shiv Sena Sanjay Pandurang Shirsat Ausa BJP Abhimanyu Dattatray Pawar Badnapur BPJ Kuche Narayan Tilakchand Badnera Independent Ravi Rana Baglan BJP Dilip Manglu Borse Balapur Shiv Sena Nitinkumar Bhikanrao Tale Ballarpur BJP Mungantiwar Sudhir Sachchidanand Baramati NCP Ajit Aanantrao Pawar Barshi Independent Rajendra Vitthal Raut Basmath NCP Chandrakant Alias Rajubhaiyya Ramakant Nawghare Beed NCP Sandeep Ravindra Kshirsagar Belapur BJP Manda Vijay Mhatre Bhandara Independent Narendra Bhojraj Bhondekar Bhandup West Shiv Sena Ramesh Gajanan Korgaonkar Bhiwandi East Samajwadi Party Rais Kasam Shaikh Bhiwandi Rural Shiv Sena Shantaram Tukaram More Bhiwandi West BJP Chaughule Mahesh Prabhakar Bhokar Congress Ashokrao Shankarrao Chavan Bhokardan BJP Santosh Raosaheb Danve Bhor Congress Sangram Anantrao Thopte Bhosari BJP Mahesh (Dada) Kisan Landge Bhusawal BJP Sanjay Waman Sawkare Boisar Bahujan Vikas Aaghadi Rajesh Raghunath Patil Borivali BJP Sunil Dattatraya Rane Brahmapuri Congress Vijay Namdevrao Wadettiwar Buldhana Shiv Sena Sanjay Rambhau Gaikwad Byculla Shiv Sena Yamini Yashwant Jadhav Chalisgaon BJP Mangesh Ramesh Chavan Chandgad NCP Rajesh Narasingrao Patil Chandivali Shiv Sena Dilip Bhausaheb Lande Chandrapur Independent Jorgewar Kishor Gajanan Chandwad BJP Aher Rahul Daulatrao Charkop BJP Yogesh Sagar Chembur Shiv Sena Prakash Vaikunth Phaterpekar Chikhali BJP Shweta Vidyadhar Mahale Chimur BJP Bunty Bhangdiya Chinchwad BJP Jagtap Laxman Pandurang Chiplun NCP Shekhar Govindrao Nikam Chopda Shiv Sena Latabai Chandrakant Sonawane Colaba BJP Rahul Suresh Narwekar Dahanu CPI(M) Nikole Vinod Bhiva Dahisar BJP Chaudhary Manisha Ashok Dapoli Shiv Sena Kadam Yogeshdada Ramdas Daryapur Congress Balwant Baswant Wankhade Daund BJP Rahul Subhashrao Kul Deglur Congress Antapurkar Raosaheb Jayvanta Deolali NCP Saroj Babulal Ahire Deoli Congress Ranjit Prataprao Kamble Dhamangaon Railway BJP Adsad Pratap Arunbhau Dharavi Congress Gaikwad Varsha Eknath Dhule City AIMIM Shah Faruk Anwar Dhule Rural Congress Kunalbaba Rohidas Patil Digras Shiv Sena Rathod Sanjay Dulichand Dindori NCP Zirwal Narhari Sitaram Dindoshi Shiv Sena Sunil Prabhu Dombivali BJP Chavan Ravindra Dattatray Erandol Shiv Sena Chimanrao Rupchand Patil Gadchiroli BJP Deorao Madguji Holi Gangakhed Rashtriya Samaj Paksha Ratnakar Manikrao Gutte Gangapur BJP Bamb Prashant Bansilal Georai BJP Laxman Madhavrao Pawar Ghansawangi NCP Rajeshbhaiyya Tope Ghatkopar East BJP Parag Shah Ghatkopar West BJP Ram Kadam Gondiya Independent Vinod Agrawal Goregaon BJP Vidya Jaiprakash Thakur Guhagar Shiv Sena Bhaskar Bhaurao Jadhav Hadapsar NCP Chetan Tupe Hadgaon Congress Jawalgaonkar Madhavrao Nivruttirao Patil Hatkanangle Congress Awale Raju (Baba) Jaywantrao Hinganghat BJP Samir Trimbakrao Kunawar Hingna BJP Meghe Sameer Dattatraya Hingoli BJP Tanhaji Sakharamji Mutkule Ichalkaranji Independent Prakashanna Awade Igatpuri Congress Hiraman Bhika Khoskar Indapur NCP Dattatray Vithoba Bharane Islampur NCP Jayant Rajaram Patil Jalgaon (Jamod) BJP Kute Dr. Sanjay Shriram Jalgaon City BJP Suresh Damu Bhole (Rajumama) Jalgaon Rural Shiv Sena Gulabrao Raghunath Patil Jalna Congress Gorantyal Kailas Kisanrao Jamner BJP Girish Dattatraya Mahajan Jath Congress Vikramsinh Balasaheb Sawant Jintur BJP Bordikar Meghna Deepak Sakore Jogeshwari East Shiv Sena Ravindra Dattaram Waikar Junnar NCP Atul Vallabh Benke Kagal NCP Mushrif Hasan Miyalal Kaij BJP Namita Akshay Mundada Kalamnuri Shiv Sena Bangar Santosh Laxmanrao Kalina Shiv Sena Sanjay Govind Potnis Kalvan NCP Nitin Arjun (A.T.) Pawar Kalyan East BJP Ganpat Kalu Gaikwad Kalyan Rural MNS Pramod (Raju) Ratan Patil Kalyan West Shiv Sena Vishwanath Atmaram Bhoir Kamthi BJP Sawarkar Tekchand Shrawan Kandivali East BJP Atul Bhatkhalkar Kankavli BJP Nitesh Narayan Rane Kannad Shiv Sena Udaysing Sardarsing Rajput Karad North NCP Balasaheb Urf Shamrao Pandurang Patil Karad South Congress Chavan Prithviraj Dajisaheb Karanja BJP Patni Rajendra Sukhanand Karjat Shiv Sena Mahendra Sadashiv Thorve Karjat Jamkhed NCP Rohit Pawar Karmala Independent Sanjaymama Vitthalrao Shinde Karvir Congress P. N.Patil (Sadolikar) Kasba Peth BJP Mukta Shailesh Tilak Katol NCP Anil Deshmukh Khadakwasala BJP Bhimrao (Anna) Dhondiba Tapkir Khamgaon BJP Akash Pandurang Fundkar Khanapur Shiv Sena Anilbhau Babar Khed Alandi NCP Dilip Dattatray Mohite Kinwat BJP Bhimrao Ramji Keram Kolhapur North Congress Chandrakant Pandit Jadhav Kolhapur South Congress Ruturaj Sanjay Patil Kopargaon NCP Aashutosh Ashokrao Kale Kopri-Pachpakhadi Shiv Sena Eknath Sambhaji Shinde Koregaon Shiv Sena Mahesh Sambhajiraje Shinde Kothrud BJP Chandrakant (Dada) Bachhu Patil Kudal Shiv Sena Naik Vaibhav Vijay Kurla Shiv Sena Mangesh Kudalkar Latur City Congress Amit Vilasrao Deshmukh Latur Rural Congress Dhiraj Vilasrao Deshmukh Loha Peasants And Workers Party of India Shyamsundar Shinde Madha NCP Shinde Babanrao Vitthalrao Magathane Shiv Sena Prakash Rajaram Surve Mahad Shiv Sena Gogawale Bharat Maruti Mahim Shiv Sena Sada Sarvankar Majalgaon NCP Prakash (Dada) Sundarrao Solanke Malabar Hill BJP Mangal Prabhat Lodha Malad West Congress Aslam Ramzanali Shaikh Malegaon Central AIMIM Mohammed Ismail Abdul Khalique Malegaon Outer Congress Bhuse Dadaji Dagdu Malkapur Congress Ekade Rajesh Panditrao Malshiras BJP Ram Vitthal Satpute Man BJP Jaykumar Bhagwanrao Gore Mankhurd Shivaji Nagar Samajwadi Party Abu Asim Azmi Maval NCP Sunil Shankarrao Shelke Mehkar Shiv Sena Sanjay Bhaskar Raymulkar Melghat Prahar Janshakti Party Rajkumar Dayaram Patel Mira Bhayandar Independent Geeta Bharat Jain Miraj BJP Dr. Suresh (Bhau) Dagadu Khade Mohol NCP Mane Yashwant Vitthal Morshi Swabhimani Paksha Devendra Mahadevrao Bhuyar Mukhed BJP Tushar Govindrao Rathod Muktainagar Independent Chandrakant Nimba Patil Mulund BJP Kotecha Mihir Chandrakant Mumbadevi Congress Amin Patel Mumbra-Kalwa NCP Awhad Jitendra Satish Murbad BJP Kisan Shankar Kathore Murtizapur BJP Harish Marotiappa Pimpale Nagpur Central BJP Vikas Shankarrao Kumbhare Nagpur East BJP Krushna Pancham Khopde Nagpur North Congress Dr Nitin Raut Nagpur South BJP Mohan Gopalrao Mate Nagpur South West BJP Devendra Gangadharrao Fadnavis Nagpur West Congress Vikas Thakre Naigaon BJP Rajesh Pawar Nalasopara Bahujan Vikas Aaghadi Kshitij Hitendra Thakur Nanded North Shiv Sena Balaji Devidasrao Kalyankar Nanded South Congress Mohanrao Marotrao Hambarde Nandgaon Shiv Sena Suhas Dwarkanath Kande Nandurbar BJP Vijaykumar Krushnarao Gavit Nashik Central BJP Devyani Suhas Pharande Nashik East BJP Rahul Uattamrao Dhikle Nashik West BJP Seema Mahesh Hiray (Seematai) Navapur Congress Naik Shirishkumar Surupsing Nevasa Krantikari Shetkari Party Shankarrao Yashwantrao Gadakh Nilanga BJP Nilangekar Sambhaji Diliprao Patil Niphad NCP Bankar Diliprao Shankarrao Osmanabad Shiv Sena Kailas Balasaheb Ghadge Patil Ovala-Majiwada Shiv Sena Pratap Baburao Sarnaik Pachora Shiv Sena Kishor Appa Patil Paithan Shiv Sena Bhumare Sandipanrao Asaram Palghar Shiv Sena Shrinivas Chintaman Vanga Palus-Kadegaon Congress Kadam Vishwajeet Patangrao Pandharpur Congress Bhalake Bharat Tukaram Panvel BJP Prashant Ramsheth Thakur Paranda Shiv Sena Tanaji Jaywant Sawant Parbhani Shiv Sena Dr. Rahul Vedprakash Patil Parli NCP Dhananjay Panditrao Munde Parner NCP Nilesh Dnyandev Lanke Partur BJP Babanrao Dattatrya Yadav(Lonikar) Parvati BJP Madhuri Satish Misal Patan Shiv Sena Desai Shambhuraj Shivajirao Pathri Congress Warpudkar Suresh Ambadasrao Pen BJP Ravisheth Patil Phaltan NCP Dipak Pralhad Chavan Phulambri BJP Bagde Haribhau Kisanrao Pimpri NCP Anna Dadu Bansode Pune Cantonment BJP Kamble Sunil Dnyandev Purandar Congress Sanjay Chandukaka Jagtap Pusad NCP Naik Indranil Manohar Radhanagari Shiv Sena Abitkar Prakash Anandrao Rahuri NCP Prajakt Prasadrao Tanpure Rajapur Shiv Sena Rajan Prabhakar Salvi Rajura Congress Subhash Ramchandrarao Dhote Ralegaon BJP Ashok Ramaji Wooike (Uike) Ramtek Independent Ashish Nandkishor Jaiswal (Vakil) Ratnagiri Shiv Sena Uday Ravindra Samant Raver Congress Chaudhari Shirish Madhukarrao Risod Congress Amit Subhashrao Zanak Sakoli Congress Nanabhau Falgunrao Patole Sakri Independent Manjula Tulshiram Gavit Sangamner Congress Vijay Alias Balasaheb Bhausaheb Thorat Sangli BJP Dhananjay Alias Sudhir Hari Gadgil Sangole Shiv Sena Adv. Shahajibapu Rajaram Patil Satara BJP Bhonsle Shivendrasinh Abhaysinhraje Savner Congress Kedar Sunil Chhatrapal Sawantwadi Shiv Sena Deepak Vasantrao Kesarkar Shahada BJP Rajesh Udesing Padvi Shahapur NCP Daulat Bhika Daroda Shahuwadi Jan Surajya Shakti Dr. Vinay Vilasrao Kore (Savkar) Shevgaon BJP Monica Rajeev Rajale Shirala BJP Jaykumar Jitendrasinh Rawal Shirdi BJP Vikhe Patil Radhakrishan Eknathrao Shirol Independent Rajendra Shamgonda Patil (Yadravkar) Shirpur BJP Kashiram Vechan Pawara Shirur NCP Ashok Raosaheb Pawar Shivadi Shiv Sena Ajay Choudhary Shivajinagar BJP Siddharth Anil Shirole Shrigonda BJP Pachpute Babanrao Bhikaji Shrirampur Congress Kanade Lahu Natha Shrivardhan NCP Aditi Sunil Tatkare Sillod Shiv Sena Abdul Sattar Abdul Nabi Sindkhed Raja NCP Dr Rajendra Bhaskarrao Shingane Sindkheda BJP Jaykumar Jitendrasinh Rawal Sinnar NCP Adv. Kokate Manikrao Shivajirao Solapur City Central Congress Shinde Praniti Sushilkumar Solapur City North BJP Deshmukh Vijaykumar Sidramappa Solapur South BJP Deshmukh Subhash Sureshchandra Tagaon-Kavathe Mahankal NCP Sumanvahini R.R. (Aba) Patil Teosa Congress Adv. Yashomati Chandrakant Thakur Thane BJP Kelkar Sanjay Mukund Tirora BJP Vijay Bharatlal Rahangdale Tuljapur BJP Ranajagjitsinha Padmasinha Patil Tumsar NCP Karemore Raju Manikrao Udgir NCP Bansode Sanjay Baburao Ulhasnagar BJP Ailani Kumar Uttamchand Umarga Shiv Sena Chougule Dnyanraj Dhondiram Umarkhed BJP Namdev Jayram Sasane Umred Congress Raju Devnath Parwe Uran Independent Mahesh Baldi Vadgaon Sheri NCP Sunil Vijay Tingre Vaijapur Shiv Sena Bornare Ramesh Nanasaheb Vandre East Congress Zeeshan Baba Siddique Vandre West BJP Ashish Balaji Shelar Vasai Bahujan Vikas Aaghadi Hitendra Vishnu Thakur Versova BJP Bharati Lavekar Vikhroli Shiv Sena Raut Sunil Rajaram Vikramgad NCP Bhusara Sunil Chandrakant Vile Parle BJP Alavani Parag Wadala BJP Kalidas Nilkanth Kolambkar Wai NCP Makrand Laxmanrao Jadhav (Patil) Wani BJP Sanjivreddy Bapurao Bodkurwar Wardha BJP Dr. Pankaj Rajesh Bhoyar Warora Congress Dhanorkar Pratibha Suresh Washim BJP Lakhan Sahadeo Malik Worli Shiv Sena Aaditya Thackeray Yavatmal BJP Madan Madhukar Yerawar Yewla NCP Chhagan Bhujbal

