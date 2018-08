You are here:

SIIMA Awards 2018 nominations: Vijay's Mersal leads with nine nods, followed by Vikram Vedha

The seventh edition of the South Indian International Movie Awards (SIIMA Awards 2018) will be held in Dubai this year. The nominations were announced on 16 August and Vijay's 2017 Tamil drama Mersal is leading with 12 nods. Malayalam film Parava has landed ten nominations followed by R Madhavan and Vijay Sethupathi's Tamil thriller Vikram Vedha, which is competing in nine categories.

Here are the nominations in major Tamil, Telugu Malayalam and Kannada categories:

Best Film

Tamil

Mersal

Aruvi

Vikram Vedha

Aramm

Theeran Adhigaaram Ondru

Telugu

Baahubali-2 The Conclusion

Fidaa

Gautamiputra Satakarni

The Ghazi Attack

Sathamanam Bhavati

Kannada

Bharjari

Raajakumara

Chamak

Chowka

Ondu Motteya Kathe

Malayalam

Thondimuthalum Driksakshiyum

Take Off

Mayaanadhi

Angamaly Diaries

Parava

Best Actor

Tamil

Vijay (Mersal)

Karthi (Theeran Adhigaaram Ondru)

Sivakarthikeyan (Velaikkaran)

Vijay Sethupathi (Vikram Vedha)

R Madhavan (Vikram Vedha)

Telugu

Nandamuri Balakrishna (Gautamiputra Satakarni)

Prabhas (Baahubali-2 The Conclusion)

Vijay Devarakonda (Arjun Reddy)

Jr NTR (Jai Lava Kusa)

Rana (Nene Raju Nene Mantri)

Kannada

Shivarajkumar (Mufti)

Puneeth Rajkumar (Raajakumara)

Sri Murali (Mufti)

Ganesh (Chamak)

Dhruva Sarja (Bharjari)

Malayalam

Mammootty (The Great Father)

Dulquer Salmaan (Solo)



Tovino Thomas (Mayaanadhi)

Nivin Pauly (Njandukalude Nattil Oridavela)

Fahadh Faasil (Thondimuthalum Driksakshiyum)

Best Actress

Tamil

Nayanthara (Aramm)

Andrea Jeremiah (Taramani)

Aditi Balan (Aruvi)

Jyothika (Magalir Mattum)

Nithya Menen (Mersal)

Telugu

Anushka Shetty (Baahubali-2 The Conclusion)

Rakul Preet Singh (Jaya Janaki Nayaka)

Kajal (Nene Raju Nene Mantri)

Ritika Singh (Guru)

Sai Pallavi (Fidaa)

Kannada

Shraddha Srinath (Operation Alamelamma)

Niveditha (Shuddi)

Shanvi Srivastava (Taarak)

Rashmika Mandanna (Chamak)

Sruthi Hariharan (Beautiful Manasugalu)

Malayalam

Parvathy (Take Off)

Aishwarya Lekshmi (Mayaanadhi)

Nimisha Sajayan (Thondimuthalum Driksakshiyum)

Anu Sithara (Ramante Edanthottam)

Manju Warrier (Udaharanam Sujatha)

Best Director

Tamil

Atlee (Mersal )

H Vinoth (Theeran Adhigaaram Ondru)

Pushkar - Gayathri (Vikram Vedha)

Gopi Nainar (Aramm)

Arun Prabu Purushothaman (Aruvi)

Telugu

Jagarlamudi Radhakrishna (Gautamiputra Satakarni)

SS Rajamouli (Baahubali-2 The Conclusion)

Sandeep Vanga (Arjun Reddy)

Sankalp Reddy (The Ghazi Attack)

Satish Vegesna (Sathamanam Bhavati)

Kannada

Santhosh Ananddram (Raajakumara)

Chethan Kumar (Bharjari)

Suni (Chamak)

Prakash Jayaram (Taarak)

P C Sekhar (Raaga)

Malayalam

Lijo Jose Pellissery (Angamaly Diaries)

Mahesh Narayan (Take Off)

Dileesh Pothan (Thondimuthalum Driksakshiyum)

Soubin Shahir (Parava)

Aashiq Abu (Mayaanadhi)

Updated Date: Aug 16, 2018 14:42 PM