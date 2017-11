Himachal Pradesh Assembly elections 2017: Full party-wise list of candidates for 68 constituencies

The hill state of Himachal Pradesh goes to polls on Thursday with traditional rivals, the Congress and the BJP locking horns in all 68 constituencies where 337 candidates including 62 MLAs are in the fray.

Chief Minister Virbhadra Singh, 10 ministers, eight chief Parliamentary secretaries, Deputy Speaker Jagat Singh Negi, former chief minister Prem Kumar Dhumal and over a dozen former ministers are among those who have thrown their hat in the ring.

The ruling Congress led by the chief minister and the BJP led with former chief minister Dhumal are contesting all 68 seats while the BSP is contesting 42 seats, followed by the CPM at 14, Swabhiman Party and Lok Gathbandhan Party six each and the CPI three.

Both Chief Minister Virbhadra Singh and Dhumal have shifted their constituencies and are contesting from Arki and Sujanpur.

Here is a party-wise list of candidates:

List of BJP candidates

AC No. Name of assembly constituency Name of candidate 1 Churah (SC) Hansraj 2 Bharmour (ST) Jiya Lal Kapoor 3 Chamba Pawan Naiyar 4 Dalhousie D S Thakur 5 Bhattiyat Vikram Singh Jaryal 6 Nurpur Rakesh Pathaniya 7 Indora (SC) Reeta Dhiman 8 Fatehpur Kripal Parmar 9 Jawali Arjun Singh Thakur 10 Dehra Ravindra Singh 11 Jaswan-Pragpur Vikram Singh 12 Jawalamukhi Ramesh Dhavala 13 Jaisingpur (SC) Ravind Dhiman 14 Sullah Vipin Singh Parmar 15 Nagrota Arun Kumar (Kuka) 16 Kangra Sanjay Chaudhary 17 Shahpur Sarvin Chaudhary 18 Dharamshala Kisan Kapoor 19 Palampur Sushree Indu Gauswamy 20 Baijanath (SC) Mulakh Raj Premi 21 Lahaul & Spiti (ST) Dr. Ramlal Markandeya 22 Manali Govind Singh Thakur 23 Banjar Maheshwar Singh 24 Banjar Surendra Shourie 25 Anni (SC) Kishori Lal 26 Karsog (SC) Hira Lal 27 Sundernagar Rakesh Jamwal 28 Nachan (SC) Vinod Kumar 29 Seraj Jai Ram Thakur 30 Darang Jawahar Thakur 31 Jogindernagar Gulab Singh Thakur 32 Dharampur Mahendra Singh Thakur 33 Mandi Anil Sharma 34 Balh (SC) Indra Singh Gandhi 35 Sarkaghat Col. Indra Singh Thakur 36 Bhoranj (SC) Kamlesh Kumari 37 Sujanpur Prem Kumar Dhumal 38 Hamirpur Narendra Thakur 39 Barsar Baldev Sharma 40 Nadaun Vijay Agnihotri 41 Chintpurni (SC) Balbir Singh Chaudhary 42 Gagret Rajesh Thakur 43 Haroli Ram Kumar Sharma 44 Una Satpal Singh Sati 45 Kutlehar Virendra Kuwar 46 Jhanduta (SC) JR Katwal 47 Ghumarwin Rajendra Garg 48 Bilaspur Subhas Thakur 49 Sri Naina Deviji Randheer Sharma 50 Arki Ratan Singh Pal 51 Nalagarh Krishnan Lal Thakur 52 Doon Sardar Paramjeet Singh (Pammi) 53 Solan (SC) Rajesh Kashyap 54 Kasauli (SC) Rajeev Sahjal 55 Pachhad (SC) Suresh Kumar Kashyap 56 Nahan Rajeev Bindal 57 Sri Renukaji (SC) Balbir Chauhan 58 Paonta Sahib Sukhram Chaudhary 59 Shillai Baldev Singh Tomar 60 Chopal Balbir Singh Verma 61 Theog Rakesh Verma 62 Kasumpti Vijay Jyoti Sain 63 Shimla Suresh Bharadwaj 64 Shimla Rural Pramod Sharma 65 Jubbal-Kotkhai Narendra Bargata 66 Rampur (SC) Prem Singh Draik 67 Rohru (SC) Shashi Bala 68 Kinnaur (ST) Tejwant Negi

List of Congress candidates

AC No. Name of assembly constituency Name of candidate 1 Churah - SC 2 Bharmour - ST Thakur Singh Bharmouri 3 Chamba Neeraj Nayyar 4 Dalhousie Smt. Asha Kumari 5 Bhattiyat Kuldip Singh Pathania 6 Nurpur Ajay Mahajan 7 Indora - SC Kamal Kishore 8 Fatehpur Sujan Singh Pathania 9 Jawali Chander Kumar 10 Dehra Ms Viplov Thakur 11 Jaswan-Pragpur Surinder Mankota 12 Jawalamukhi Sanjay Rattan 13 Jaisinghpur -SC Yadvinder Goma 14 Sullah Jagjivan Pal 15 Nagrota GS Bali 16 Kangra Pawan Kajal 17 Shahpur Kewal Singh Pathania 18 Dharamshala Sudhir Sharma 19 Palampur Ashish Butail 20 Baijnath- SC Kishori Lal 21 Lahaul & Spiti - ST Ravi Thakur 22 Manali Hari Chand Sharma 23 Kullu Sunder Singh Thakur 24 Banjar Aditya Vikram Singh 25 Anni - SC Paras Ram 26 Karsog - SC Mansa Ram 27 Sundernagar Sohan Lal Thakur 28 Nachan - SC Lal Singh Kaushal 29 Seraj Chet Ram Thakur 30 Darang Kaul Singh Thakur 31 Jogindernagar Jiwan Lal Thakur 32 Dharampur Chander Shekhar 33 Mandi Champa Thakur 34 Balh - SC Prakash Chaudhary 35 Sarkaghat Pawan Thakur 36 Bhoranj - SC Suresh Kumar 37 Sujanpur Rajinder Rana 38 Hamirpur Kuldeep Pathania 39 Barsar Inder Dutt Lakhanpal 40 Nadaun Sukhvinder Singh Sukhhu 41 Chintpurni - SC Kuldip Kumar 42 Gagret Rakesh Kalia 43 Haroli Mukesh Agnihotri 44 Una Sat Pal Raizada 45 Kutlehar Vivek Sharma 46 Jhanduta - SC Dr Biru Ram Kishore 47 Ghumarwin Rajesh Dharamani 48 Bilaspur Bumber Thakur 49 Sri Naina Deviji Ram Lal Thakur 50 Arki Virbhadra Singh 51 Nalagarh Lakhwinder Rana 52 Doon Ram Kumar 53 Solan - SC Col. Dhani Ram Shandil 54 Kasauli - SC Vinod Sultanpuri 55 Pachhad - SC Gangu Ram Musafir 56 Nahan Ajay Solanki 57 Sri Renukaji - SC Vinay Kumar 58 Paonta Sahib Kirnesh Jung 59 Shillai Harshwardhan Chahuhan 60 Chopal Subhash Manglate 61 Theog Deepak Rathore 62 Kasumpti Anirudh Singh 63 Shimla Harbhajan Singh Bhajji 64 Shimla Rural Vikramaditya Singh 65 Jubbal - Kotkhai Rohit Thakur 66 Rampur - SC Nand Lal 67 Rohru - SC Mohan Lal Brakta 68 Kinnaur - ST Jagat Singh Negi

List of independent candidates